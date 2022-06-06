دي ماريا: ريال مدريد سبب قرار رحيلي عن باريس سان جيرمان

أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، أنه أراد البقاء في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي واستكمال مسيرته هناك.

ويرحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة “TYC" الأرجنتينية: "أردت البقاء في باريس سان جيرمان، لكن كل شيء تغير في النادي عقب الخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "يبدو أنهم يريدون أيضًا مغادرة بوتشيتينو.. سيكون هناك تغيير كبير للغاية، لكني أعتقد أن ميسي كان يعرف كيف يتعامل مع تلك الأمور سوف يساعدك على أن تكون أفضل بكثير، سيبدأ الموسم المقبل بشكل جيد لأنه أنهى الموسم بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة.