أخبار دوليّة

أمريكا: مستمرون في دعم السعودية للدفاع عن نفسها

الوئام-متابعات
6 يونيو 2022 · < 1 minute

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية سنستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها.