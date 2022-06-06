صحيفة الوئام الالكترونية
أمريكا: مستمرون في دعم السعودية للدفاع عن نفسها
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أخبار دوليّة
أمريكا: مستمرون في دعم السعودية للدفاع عن نفسها
الوئام-متابعات
6 يونيو 2022
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية سنستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها.
صحيفة الوئام الالكترونية
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