أخبار دوليّة

المبعوث الأممي سيلتقي الحوثيين في صنعاء الأربعاء

7 يونيو 2022 · < 1 minute

‏أكدت مصادر أن لمبعوث الأممي سيعود إلى اليمن الأربعاء للقاء الحوثيين في صنعاء.