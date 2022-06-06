صحيفة الوئام الالكترونية
المبعوث الأممي سيلتقي الحوثيين في صنعاء الأربعاء
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أخبار دوليّة
المبعوث الأممي سيلتقي الحوثيين في صنعاء الأربعاء
7 يونيو 2022
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أكدت مصادر أن لمبعوث الأممي سيعود إلى اليمن الأربعاء للقاء الحوثيين في صنعاء.
صحيفة الوئام الالكترونية
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