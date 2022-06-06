جمعية البر توضح حقيقة طرد سيدة من مسكنها بالقريات .. #عاجل

‏أوضحت جمعية البر بالقريات حقيقة طرد سيدة من منزلها بعد تداول مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعية في بيان إن المسكن الظاهر هو بيت للجمعية أعطته للسيدة منذ ١٠ سنوات دون مقابل مالي، وأنها تتمتع بالرعاية لها ولأسرتها وتستفيد من خدمات الجمعية.

وأضاف البيان أنه نظرا لشكوى الجيران ولحاجة الجمعية للمبنى تواصلت اللجنة المعنية معها لتسليمه مقابل شقة سكنية على ان تتحمل الجمعية تكاليفها فرفضت ثم تم عرض عليها أن تختار مسكنا في أي مكان تحب فرفضت أيضا

واضطرت الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها وصدر حكم بإخلاء المسكن.

وأكدت الجمعية أنها ملتزمة بتسكينها وفق العرض المقدم.