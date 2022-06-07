بالصور.. افتتاح نادي «بي-إت» الرياضي في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي لـ«كن» للاستثمار

الوئام – فريق التحرير:

افتتح فرع نادي بي-إت الرياضي، في حي غرناطة بالرياض، كأول مركز في المملكة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ(كن) للاستثمار القابضة، الأستاذ محمد حفني، والمدير الإقليمي للمنطقة الوسطى، والشرقية الأستاذ محمد السندي، بجانب حضور نخبة من الإعلاميين.

وتفقد "الحفني"، والحضور مرافق النادي التي احتوت على كل ما يلبي احتياجات المشتركين من أجهزة رياضية عالية المواصفات، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الحصص الجماعية، إلى جانب الخدمات الترفيهية.

وأكد "الحفني"، أن افتتاح فرع الرياض يعد بمثابة الانطلاقة لافتتاح سلسلة فروع في كافة مناطق المملكة، من خلال افتتاح 40 فرعاً خلال عام.

وأوضح "الحفني" أنه يفتخر بأن الفكر، والعمل لهذا المشروع جاء بكوادر سعودية، وأن هناك دراسة لافتتاح فروع خارج المملكة، وتقديم أعلى الخدمات التي تلبي احتياجات المشتركين، بممارسة الرياضة بأسلوب مختلف، وجودة عالية، وبأسعار تنافسية خاصة.

وبين الرئيس التنفيذي لـ(كن) أن الدعم الذي يجده القطاع الرياضي الحكومي، والخاص من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله-، يعزز لدى الجميع المساهمة في زيادة ممارسي الرياضة في بيئة صحية رياضية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن سلسلة أندية بي-ات، تعتبر من الأندية الذكية، والعائلية التي تساعد ممارسي الرياضة على ممارستها بأسلوبهم الخاص، وبأسعار منافسة، وجودة عالية، حيث يأتي افتتاح فرع الرياض، ضمن الخطة الطموحة، التي تستهدف افتتاح نحو 40 فرعاً خلال العام الحالي 2022، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة لافتتاح بعض الفروع خارج المملكة.