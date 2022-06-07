السعودية: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ9.9% .. أعلى معدلات النمو منذ 2011 #عاجل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 9.9 % في الربع الأول 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الهيئة إن معدل النمو خلال الربع الأول 2022 يعد الأعلى منذ 2011.

ومقارنة بالربع الرابع 2021، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.6% في الربع الأول 2022.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 20.3 % على أساس سنوي و2.9 % على أساس ربع سنوي.

وبلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربع سنوي، كما سجلت الأنشطة الحكومة نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي وانخفاضا بـ 0.9% على أساس ربعي.

وكانت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نموا قدره 9.6%.