أمريكا.. طفل عمره عامين يقتل والده رمياً بالرصاص فيشهد عليه شقيقه

الوئام- فريق التحرير:

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما في فلوريدا قُتل برصاص ابنه البالغ من العمر عامين بمسدس غير مؤمن في منزلهما في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويبدو أن الحادث وقع أمام شقيق الطفل البالغ من العمر خمس سنوات، والذي أصبح فيما بعد أهم شاهد في التحقيق، وفقا لشرطة أورانج كونتري.

ووفقا لقائد الشرطة جون مينا، افترض عناصر الشرطة في مكان الحادث في أورلاندو، الذين تم تنبيههم من خلال مكالمة طوارئ، في البداية أن الأب البالغ من العمر 26 عاما قد انتحر. ومع ذلك، فإن الجرح الناتج عن طلق ناري في ظهر الرجل لم يدعم هذه النظرية.

كما أكدت التحقيقات في مكان الحادث رواية الطفل البالغ من العمر خمس سنوات بأن شقيقه الصغير قد تسبب في إطلاق النار عن طريق الخطأ.

وإلى جانب الطفلين وطفل آخر يبلغ من العمر خمسة أشهر، كانت والدة الأطفال أيضا في المنزل في ذلك الوقت، وعثر عليها وهي تحاول إنعاش زوجها عندما وصلت الشرطة.