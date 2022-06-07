توقعات بارتفاع #النفط إلى 140 دولارًا للبرميل

رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ يتوقع وصول خام برنت إلى 140 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي إلى 137 دولارًا.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، أوضح البنك في مذكرة بتاريخ السادس من يونيو أن أسعار النفط من المرجح أن تمدد مكاسبها، لأن مخزونات النفط العالمية بحاجة إلى إعادة بناء في مواجهة انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الإنتاج من روسيا.

وأضاف محللو البنك الأمريكي أن أسعار النفط بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة المستويات المنخفضة غير المستدامة لمخزونات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي.

وأوضحوا أن المخزونات العالمية تعد أقل بمقدار 75 مليون برميل عما كان متوقعًا في السابق، ويتوقعون وصول العجز العالمي عند 400 ألف برميل في المتوسط خلال الربع الثالث.

وعلى الرغم من أن الخسارة في الإنتاج الروسي كانت أقل من المتوقعة، إلا أن إنتاج البلاد من المقرر أن ينخفض أكثر، في حين أن انتعاش الطلب الصيني من المحتمل أن يعيد السوق إلى حالة العجز.