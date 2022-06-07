كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 35. 532 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 35. 532 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 532 مليونا و350 ألف حالة، مقابل 531 مليونا و959 ألف إصابة في نفس هذا التوقيت من يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 300 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 مليارا و 665 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.