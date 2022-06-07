المستشار_الألماني: نعمل على الاستغناء عن مصادر #الطاقة_الروسية

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن بلاده تعمل على الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية في أفق نهاية العام الجاري، وسنؤمن مصادر أخرى.

وأكد أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستعزز إضعاف الاقتصاد وستلزم بوتين بوقف الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن دول كثيرة تأثرت جراء الاعتداء الروسي وتداعيات الحرب وصلت آسيا وإفريقيا وأثرت على أمن الغذاء ، لافتا أنه علينا تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي ويجب أن نبذل ما في وسعنا لوقف الاعتداء الروسي.

وأكد، أن روسيا انتهكت كل القواعد والقوانين الدولية بغزوها لأوكرانيا، كما أنهت انتهكت كل القوانين التي اتفق عليها العالم خلال العقود الماضية.

وقال المستشار الألماني الأحد الماضي ، خلال زيارته الأولى لإفريقيا ، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء ، أن ألمانيا تريد متابعة مشاريع الغاز والطاقة المتجددة بشكل مكثف مع السنغال.