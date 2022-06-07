وزير #الدفاع_الروسي: 6489 جنديا #أوكرانيا استسلموا منذ بداية العملية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية.

وقال شويغو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى.

وأضاف أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة.

وأفاد شويغو بأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية الخاصة وحتى الآن بلغ 6489 فردا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن الموانئ في بيرديانسك وماريوبول جاهزة لتصدير الحبوب.