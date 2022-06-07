عمان تكشف حقيقية الاتفاق مع #إيران لتوزيع الحصص بالحقل المشترك

نفت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران لتوزيع الحصص في حقل غرب بخا - هنغام النفطي، المشترك بين الدولتين.

وأكدت الوزارة، في بيان نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تشارك مؤخراً في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بالحقل الواقع بين الحدود البحرية لعمان وإيران، مشيرة إلى أن المناقشات التي جرت في وقت سابق بهذا الصدد لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق.

وذكر بيان الوزارة أن الإنتاج في حقل "غرب - بخا" الواقع في الجزء العماني بدأ منذ عام 1985، مشيرا إلى أن التطوير المشترك للحقل، في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، سيؤدي إلى تعظيم الفادة منه.

وجاء النفي العماني بعد يومين من تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال فيها إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تشكيل لجنة للتطوير المشترك للحقل.

وكان البلدان قد وقعا، عام 2005، مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ.