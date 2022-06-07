صحيفة الوئام الالكترونية
#مجلس_الوزراء: الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية #عاجل
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الأخبار المحلية
#مجلس_الوزراء: الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية #عاجل
7 يونيو 2022
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صحيفة الوئام الالكترونية
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