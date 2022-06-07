ريال مدريد يعلن تجديد التعاقد مع مودريتش خلال ساعات

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من إعلان تجديد تعاقده مع الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، خلال الساعات المقبلة.

لوكا مودريتش، يلعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه في صيف 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الانجليزي، وينتهي تعاقده مع النادي الإسباني بنهاية شهر يونيو الجاري.

ووفقًا لما ذكره رامون ألفاريز، صحفي ماركا، فإن ريال مدريد أنهى كل التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد لوكا مودريتش، لمدة موسم مقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التجديد رسميًا غدًا.

كما أشار ألفاريز، إلى أن مارسيلو سيودع ريال مدريد بشكل رسمي يوم 13 يونيو الجاري.