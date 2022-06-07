ويفا يعلن المواعيد الجديدة لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعديل مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

وتقرر تعديل مواعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، نظرًا لإقامة مباريات بطولة كأس العالم، في 21 نوفمبر المقبل، حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

ونشر الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه الرسمي، على منصة التدوينات القصيرة، والتواصل الاجتماعي، المواعيد الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، إذ ينطلق دور المجموعات يومي 6 و7 سبتمبر.

وتقام مباراة الجولة الثانية للمجموعات يومي 13-14 سبتمبر، والجولة الثالثة يومي 4-5 أكتوبر، والرابعة يومي 11-12 أكتوبر، والخامسة يومي 25-26 من الشهر نفسه، فيما يختتم دور المجموعات بإقامة مباريات الجولة الأخيرة يومي 1-2 نوفمبر.

وتتوقف البطولة لإقامة كأس العالم، ثم تستكمل بمواجهات دور الـ16، في أيام 14-15-21-22 فبراير للذهاب؛ و7-8-14-15، لمباريات الإياب.

ويقام الدور ربع النهائي للبطولة أيام 11-12، و18-19 أبريل.

فيما يلعب الدور نصف النهائي أيام 9-10، و16-17 مايو.

بينما تلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفقًا للمواعيد الجديدة يوم 10 يونيو المقبل.