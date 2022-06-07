مورينيهو يحسم مصيره مع روما بعد مفاوضات باريس سان جيرمان

يرغب جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، في الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقاد مورينيو فريق روما لتحقيق أول ألقابه الأوروبية بالفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي عقب هزيمة فينورد الهولندي في المباراة النهائية للبطولة.

وارتبط اسم مورينيو بالانتقال لتولي تدريب فريق باريس سان جيرمان، في ظل الأنباء التي أشارت إلى اقتراب ماوريسيو بوتشتشينو، المدير الفني الحالي للفريق، من الرحيل.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، المختص بالانتقالات، فإن مورينيو يرغب في مواصلة مشروعه مع روما، ويضع تركيزه كاملًا على الاستمرار مع النادي.

وأردف رومانو أن مسئولى نادي روما يجهزون لدعم مورينيو في خطة الانتقالات، بعد اقترابهم من التوقيع مع الحارس الشاب، ميل سفيلار، لاعب بنفيكا البرتغالي، والصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي.