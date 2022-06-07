النيابة العامة: تصوير أو استنساخ أي مصنف فكري «تعد على حقوق مؤلفه»

قالت النيابة العامة إنه ‏يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل مَن يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويستغله كتأجيره أو تحويره أو السماح للآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

وذكرت النيابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواءً بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا ظل دليل على عكس ذلك، أو يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف، إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف".

وأضافت: "يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري، الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل: مؤلف النص، وواضع السيناريو، وواضع الحوار، والمخرج، والملحن".