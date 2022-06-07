«الخضيري» يحذّر من طريقة طهي تؤدي لـ«سرطنة الطعام»

حذّر فهد الخضيري، العالم المتخصص في المسرطنات، من طريقة طهي قد تؤدي إلى سرطنة اللحم وجعله ضار جداً.

وكتب الخضيري عبر حسابه في «تويتر»: «احذر هذه الطريقة بالطهي لحد الاحتراق والتي تجعل السطح المحترق لهذا اللحم مسرطن وضار جداً لأنه محترق، لصحتك لا تأكل الجزء الأسود أبداً ولا الأسطح المحترقة من المشويات لأنها تحوي الهيدروكربونات المسرطنة polycyclic aromatic hydrocarbons وهذا عليه أبحاث كثيرة تؤكد ذلك».

وأضاف الخضيري: «هناك العديد من الدراسات أشارت إلى وجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة، كذلك الدراسات المنشورة عن البرجر المحترق والستيك المستوي كثيرة جداً وفيها تحذيرات من الهيدروكربونات المسرطنة والنايتروارينات التي في اللحم والدهن المحترق».

وتابع: «كما أن تقرير المعهد الوطني للصحة (NIH) سبق أن أشار إلى أن الأسطح المحترقة في الشواء ينتج مركبات مسرطنة ضارة (مثل ال Heterocyclic Amines وpolycyclic aromatic hydrocarbons)، لذالك أزل الجزء المحترق وتناول ما تحته لتتجنب هذه المسرطنات».