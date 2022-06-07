النفط يغلق مرتفعا 1% بدعم من شح في المعروض

صعدت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، وأغلق الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 13 أسبوعا بدعم من بواعث قلق بشأن الإمدادات، من بينها عدم التوصل لاتفاق نووي مع إيران وآفاق لنمو الطلب في الصين التي تخفف إغلاقات كانت فرضتها للسيطرة على الجائحة.

وتوقّع محللون أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي. وقد يعطي هبوط في مخزونات الخام دعما إضافيا للأسعار.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في وقت لاحق اليوم بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها غدا الأربعاء.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.06 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 120.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 119.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتسوية منذ الثامن من مارس.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة والطلب على المنتجات البترولية كليهما سيرتفعان في 2022.

واستمدت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن الطلب سيتعافى في الصين حيث تعود العاصمة بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى الحياة العادية بعد إغلاقات استمرت شهرين.

وشكك محللون أيضا في أن إمدادات الخام العالمية سترتفع كثيرا في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي تقديم زيادات في الإنتاج.