«الحج»: التسجيل منفرداً أو مع مرافقين لا يؤثر بنتيجة القرعة #عاجل

أفادت وزارة الحج والعمرة بأن الحجاج من داخل المملكة بإمكانهم التسجيل في الحج بصورة منفردة أو مع مرافقين، موضحة أن ذلك لا يؤثر في نتيجة القرعة.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة في «تويتر»: «تستطيع التسجيل في الحج منفرداً أو مع مرافقين، وذلك لن يؤثر في نتيجة القرعة الخاصة بك لحج هذا العام».

وبيّنت الوزارة طريقة التسجيل مع صديق أم قريب في الشركة والباقة نفسها وهي كالآتي:

• إلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال حجز الطرفان بشكل منفصل.

• يقوم الطرفان بالتسجيل في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الطرفين.