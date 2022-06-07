بينهم مواطن جمع 950 ألف ريال باحتيال مالي.. 14 متهماً في قبضة الأمن العام

أعلن الأمن العام، الثلاثاء، القبض على 14 متهماً بينهم مواطنون ومقيمان.

وجرى القبض على مواطن نفذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية بإيهام ضحاياه باستثمارات وهمية والحصول منهم على 950 ألف ريال.

وضمّت قائمة المقبوض عليهم 5 مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وحاول الجناة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وألقي القبض على مواطنيْن انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلبا ما بحوزته، ومواطن نقل 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وشملت القائمة مقيمين من الجنسية السودانية ومواطن سرقوا كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء وسطوا على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وتم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة نقل مواد غذائية إثر سرقتها من محطة وقود وهي في وضع التشغيل وصدم 3 مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة، ومواطن أطلق النار على آخر ما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته.