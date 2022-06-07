كواليس جديدة في أزمة الأهلي مع دي سوزا

تحدث القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن تفاصيل هامة في قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا والمقامة ضد النادي الأهلي".

وقال الشيخي عبر حسابه على "تويتر" :

""قد" يكون الأهلي من أوائل الممنوعين من التسجيل فعليًا في الشتوية القادمة.. تعاون اللاعب كثيرًا، ولكن النادي عجز عن دفع المبلغ (المخفض).. صحيح أن الهروب للأمام قد يعطي الأندية وقتًا يمكنها من التسجيل، ولكن هذا سيجعل كرة الثلج تتضخم أكثر".

وواصل "هناك قضية قديمة، تم الحكم فيها لصالح سوزا، بمبلغ يقدر بحوالي 20 مليون ريال سعودي، مع فوائد قد ترفع المبلغ إلى 22 مليون ريال، وتقدم الأهلي باستئناف إلى محكمة كاس، ولكن لم يمض قدمًا فيه، حيث وقع الأهلي اتفاقية مع سوزا".

وأكمل"سوزا من أكثر اللاعبين الذين تعاونوا مع الأندية السعودية؛ وافق على تخفيض مبلغه المستحق على النادي الأهلي، بقيمة لا تقل عن 6 ملايين ريال، وقد تصل إلى 7 أو 8 ملايين، وقال سوزا للأهلي (ادفعوا لي 16 مليون و200 ألف ريال بدون فوائد، في مهلة لمدة شهر ونصف، وهذه مدة كبيرة إذا ما قورنت بقضية جيوفينكو ضد الهلال على سبيل المثال".

وأضاف "سوزا اتفق مع الأهلي على أنه في حالة عدم السداد بعد مهلة الشهر ونصف، فإن الاتفاقية تعد باطلة، ومن حقه المطالبة بالمبلغ الأساسي".

وأكمل"في اليوم المحدد، لم يدفع الأهلي، وسوزا طالب الأهلي بتسديد المبلغ، ومنح الأهلي 3 شهور أخرى إضافية للأهلي من أجل السداد، ومضت المهلة أيضًا دون سداد، فخاطب سوزا الأهلي بسداد المبلغ المخفض فقط لمدة 10 أيام، ولكن الأهلي لم يسدد أيضًا".

وتابع "اللاعب تقدم للفيفا بطلب إلغاء الاتفاقية وإعادة إجبار الأهلي على سداد المبلغ الأساسي، فقام فيفا بمراسلة الأهلي، وطالبه بذكر أسباب لعدم السداد، فقال مسئولو الأهلي بأن النادي يعاني من ظروف مالية صعبة، بسبب جائجة كوفيد 19، ولم يتمكن من دفع المبلغ، وطالب الأهلي بجدولة المبلغ بشكل منطقي، خاصة وأن الأهلي ليس لديه قدرة مالية".

وأضاف "فيفا ذكر بأنه لاحظ أن الأهلي اعترف بوجود مستحقات للاعب سوزا، ولكن الأهلي يعاني من ظروف مالية، وخاطب الأهلي بأنه كان يجب الرد على اللاعب بأنه لا يستطيع السداد، خاصة وأن الأهلي لم يرد على خطابات الأهلي، كما أن الأهلي لم يقدم سندًا قانونيًا يؤكد وجود أزمة مالية".

واختتم "فيفا أخبر الأهلي بأنه عائد للمخالفات تلو الأخرى، وباتت هذه السابقة التاسعة للأهلي، ليقرر فيفا بتغريم الأهلي بمبلغ 105 ألف دولار، مع تهديده بعقوبات قاسية، في حالة عدم سداد المبلغ الأساسي للاعب سوزا، مع اعتبار الاتفاققية بين النادي واللاعب باطلة".