«الأرصاد» تتوقع : طقس شديد الحرارة وسماء غائمة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.