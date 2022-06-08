«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة علاج نبتة “المورينجا” لـ26 مرض

الوئام- فريق التحرير:

كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة علاج نبتة "المورينجا" العديد من الأمراض ، وذلك رداً على مقطع متداول يدعي علاج النبتة لحوالي 26 مرض.

وأوضحت الهيئة أن نبتة "المورينجا" تستخدم في الغذاء وفي الطبخ لاحتوائها على عدة فيتامينات ومعادن، مؤكدة أنه لا توجد أي دراسات علمية تؤكد الادعاءات العلاجية.

ودعت إلى استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي عشبة، كون بعض الأعشاب قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة.