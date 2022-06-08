المواطن صاحب مرض “النوم القهري” يكشف كيف كان يأكل ويشرب وهو نائم لمدة أسبوع متواصل

كشف المواطن صادق المروحن، الذي نام لمدة 6 أشهر بسبب إصابته بمرض النوم القهري، منذ عام 2005 م، عن كيف كان يستطيع يأكل ويشرب خلال نومه لمدة أسبوع متواصل.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» أثناء نومه لمدة أسبوع بشكل متواصل كانت زوجته تحاول إيقاظه لتعطيه طعام أو شراب ولكنه كان شبه مغمى عليه.

وأوضح ، قائلا :"كانت زوجتي تساعدني على الجلوس وتأكلني وتشربني وتساعدني على الذهاب إلى الحمام"، لافتا إلى أنه كان غير مدرك لما يحدث حوله.

وأشار إلى أنه لم يكن يعلم الأيام التي ينام فيها ثم كان يعرف ذلك من تاريخ اليوم الذي نام فيه وموعد استيقاظه.