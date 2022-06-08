الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أتلفت أكثر من 50 ألف طن من الحبوب

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي القوات الأوكرانية، قاموا بإتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب قبل تصديرها ".

وأضاف ميزينتسيف : "لقد ثبت بشكل موثوق أن القوات الأوكرانية ، غير راغبين في ترك إمدادات الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في مخزن حبوب كبير في الميناء، ونتيجة لذلك، تم إتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".

وأكد ميزينتسيف أن "مثل هذه الأحداث تجري على خلفية التأييد الكامل من دول ما يسمى بالغرب المتحضر والهستيريا المستمرة حول الاتهامات الكاذبة ضد روسيا بإحداث أزمة غذاء في العالم".

وقال ميزينتسيف "هذه الجريمة اللاإنسانية تظهر للمجتمع الدولي بأسره الوجه الحقيقي لنظام كييف، الذي يستخدم في الواقع أساليب الإرهاب الغذائي ضد شعبه".

وأعلن ميزينتسيف أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاوتزر أمريكية حول صوامع حبوب بمناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يطلقون منها النار على المناطق الحدودية في روسيا.