رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يحذر: #جازان تتعرض لزلزال مدمر كل 50 عاماً

كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عن أن "جازان" تتعرض كل 50 سنة لزلزال مدمر بقوة 6.5 ريختر، مشيرا إلى أنه في عام 1942 ضربها زلزال قوته أكثر من 7 درجات وراح ضحيته 1200 شخص.

وقال في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إن سد “بيشة” وسد “ملاكي” تسببا في زيادة النشاط الزلزالي في منطقة جازان لأكثر من الضعفين.

وطالب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، بضرورة تقييم المباني القديمة في المنطقة، ودراسة كل السبل التي من شأنها حماية السكان وخصوصا الطلاب في جامعة جازان والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف طالب.