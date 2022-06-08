ارتفاع #أسعار_النفط 2 % بسبب شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأميركي، نتيجة شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل، بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو يوم الثلاثاء، وفقا لـ”رويترز”.

وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس يوم أمس.