المملكة وماليزيا تبحثان فرص التعاون في مختلف المجالات وسبل تطويرها

استقبل السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.