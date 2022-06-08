بـ49 مئوية.. حفر الباطن والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

الوئام- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وأشار المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إلى تسجيل حفر الباطن والأحساء 49 درجة، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ16 مئوية

وتابع : سجلت كل من جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن والأحساء سَجّلتا 49 درجة، تليها الدمام 48، ثم الخرج 47، والرياض سجلت 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة والمدينة وبريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 45 درجة.