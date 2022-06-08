كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتجاوز الـ 533 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 533 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 533 مليونا و44 ألف حالة، مقابل 532 مليونا و350 ألف حالة في نفس هذا التوقيت من يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 302 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 مليارا و 669 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.