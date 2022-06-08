تراجع #الليرة_التركية بنحو 1%

تراجعت الليرة التركية 0.9 % مقابل الدولار الأمريكي اليوم، لتصل خسائرها إلى 22% هذا العام بعد مخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عند 16.93 مقابل الدولار، مقارنة مع 16.765 عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر.

وفقدت العملة التركية حوالي 22 في المائة من قيمتها هذا العام حتى الآن بعد سلسلة من التخفيضات غير المعتادة في أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة بنسبة 44 في المائة العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.

وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.