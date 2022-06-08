دراسة طبية تحسم الجدل بشأن ارتفاع «الكوليسترول» جراء تناول البيض

كشفت دراسة طبية حديثة عن حقيقة ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم نتيجة تناول البيض.

وأوضح باحثون في دراسة صينية أن تناول بيضة واحدة كل يوم من شأنه أن يوفر حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة، من خلال إجراء استبيان لحوالي 5 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، عن نظامهم الغذائي خلال آخر 12 شهرًا.

وتضمن الاستبيان أسئلة حول عدد مرات تناول مجموعة من الأطعمة، مثل البيض والأزر والقمح واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان.

وعندما أجرى الباحثون تحليل الدم للمشاركين، وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون من 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًا لديهم مستويات عالية من بروتين APOA1، وهو جزء رئيسي في الكوليسترول الجيد HDL.

في المقابل، لاحظ باحثو الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون عددًا أقل من البيض تنخفض لديهم مستويات الكوليسترول الجيد ويرتفع الكوليسترول الضار LDL.

وكشفت الدراسة أن الكوليسترول الجيد يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، من خلال منع انسداد وتصلب الشرايين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي ختام الدراسة، أوصى الفريق البحثي بتناول 40 - 50 جرامًا من البيض بشكل يومي، ما يعادل بيضة واحدة يتراوح حجمها بين متوسطة وكبيرة.

يُذكر أن الكوليسترول الجيد يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب، إذ يساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين بانسيابية في الشرايين والأوعية الدموية، بفضل قدرته الكبيرة على منع الترسبات الدهنية من التراكم بداخل.