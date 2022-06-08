موديز تتوقع أن تحقق #السعودية نموا حقيقيا بـ 7.2% في 2022 و 4.6% في 2023 #عاجل

أكدَت وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت ارتفاع الفائض الأولي للميزانية #السعودية مع استبعاد خدمة الدين العام بـ 5.6% في 2022 و 6% في 2023، كما توقعت أن يصل فائض الميزانية #السعودية إلى 4.8% في 2022 و 5.2% في 2023 .

كما توقعت موديز أن تحقق السعودية نموا حقيقيا بـ 7.2% في 2022 و 4.6% في 2023

وأوضحَت الوكالةُ في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزاماً بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

كما رجّحت استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 في المئة في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعوماً بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.

وتوقَّعت استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.

وتعكس تقارير "موديز" بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.