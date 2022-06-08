الأجر بحسب العدد.. “الحج والعمرة” تتيح إضافة 15 مرافقا متقدما

كشفت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمتقدم للحج هذا العام 1443هـ، عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو عبر تطبيق اعتمرنا، إضافة 15 مرافقًا متقدمًا.

وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بالمتقدم الرئيس والمتقدمين المرافقين عند الحجز لباقة من باقات الحج التي تم طرحها، فإن أجر الباقة يحسب بناءً على عدد الاشخاص المضافين لقائمة المتقدمين.

وأشارت إلى أن التسجيل سواءً كان منفردًا أو مع مرافقين؛ لن يؤثر في طلب أداء الحج والقبول النهائي.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بدء التسجيل لحجاج الداخل الراغبين في أداء حج هذا العام 1443هـ من يوم الجمعة الماضي ولمدة تسعة أيام، عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، أو من خلال تطبيق اعتمرنا.