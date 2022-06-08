«جسر الملك فهد» يحدد إجراءات سفر العمالة المنزلية للقدوم إلى المملكة أو البحرين #عاجل

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إجراءات سفر العمالة المنزلية للمواطنين والخليجيين، وذلك سواء للقدوم إلى المملكة أو البحرين.

وقال الحساب الرسمي لمؤسسة جسر الملك فهد عبر موقع «تويتر»، إن القدوم إلى السعودية يحتاج إلى إقامة سارية المفعول، وجواز سفر ساري المفعول، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته، بالإضافة للتأمين الطبي.

وأضاف أن القدوم إلى البحرين، يحتاج إلى إقامة سارية المفعول في دول مجلس التعاون، وجواز سفر ساري المفعول، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد وجهت بضرورة توافر واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة للسفر عبر جسر الملك فهد، خاصة فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، كوفيد 19.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، أنه يجب أن يتلقى البالغون ثلاث جرعات من لقاح كورونا، بالإضافة إلى من لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أنه يشترط الأشخاص الأقل من 16 عامًا، قبل السفر إلى البحرين، لابد من تلقيهم جرعتين من لقاح (كوفيد-19، فيما يجب على الأشخاص الأقل من 12 عامًا أن يكون لديهم تأمين ضد (كوفيد19) بغض النظر عن حالة التحصين.

وحول العمالة المنزلية، قالت مؤسسة جسر الملك فهد، إن العمالة المنزلية يجب أن تكون الحالة محصن في توكلنا، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).