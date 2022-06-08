مانشيني يستبعد بونوتشي وبيلوتي من قائمة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

إستبعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، الثنائي ليوناردو بونوتشي وأندريا بيلوتي من قائمة الأزوري قبل مواجهة إنجلترا وألمانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، يومي 11 و14 يونيو المقبلين على الترتيب.

ووفقًا لما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، إن مانشيني إستبعد بونوتشي وبيلوتي من قائمة إيطاليا قبل إنتهاء فترة التوقف الدولي، حتي يتثني لهما قضاء العطلة الصيفية بعد خوض موسم شاق مع يوفنتوس وتورينو.

وأضاف، إن روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، يسعي خلال هذه البطولة إلي تشكيل جيل جديد يمثل الأزوري مستقبًلا بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2022 والفشل في التأهل إلي كأس العالم 2022 في قطر.

إختتمت، إن مانشيني مدرب إيطاليا، أطلق سراح عدد من اللاعبين الكبار وجاء دور مهاجم تورينو بيلوتي ومدافع يوفنتوس بونوتشي لقضاء إجازاتهم الصيفية.