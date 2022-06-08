لأول مرة.. روبوت رجل الخط بدلًا من الحكام في مونديال قطر

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيحدد في اجتماع الدوحة يوم الاثنين المقبل بشكل رسمي إدخال التكنولوجيا بشكل كامل في مباريات كأس العالم 2022 واعتماد "روبوت رجل الخط" بعد نجاح التجارب عليه في مونديال الأندية الأخير بالإمارات.

وأعلنت لجنة الحكام في فيفا أسماء حكام المونديال مؤخراً لكنها لم تعلن عن استخدام تقنية "روبوت رجل الخط" ترقباً لاعتمادها من "الفيفا" بشكل رسمي في اجتماع الاثنين.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يساند اعتماد نظام "التسلل شبه الآلي" من خلال الروبوت "رجل الخط" بالمونديال الذي ستنطلق مبارياته في نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التجارب في عدد من البطولات الرسمية الأخيرة.