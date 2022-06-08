محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي

فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي الحالي 2021-22 بتصويت الجماهير، وأعلن نادى ليفربول عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير فوز مو صلاح بجائزة لاعب الموسم.

وتفوق محمد صلاح ، الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال الحملة ، على أليسون بيكر في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة.

كما حصل صلاح على لقب أفضل لاعب كرة قدم في اتحاد كتاب كرة القدم لعام 2022 وجائزة أفضل لاعب في العام لجمهور محبي كرة القدم، كما أدت مساهمة صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة التي انقضت إلى حصوله على جائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب.