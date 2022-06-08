ريفر بليت يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع سواريز

تقدم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، بعرضًا رسميًا لضم الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد إنتهاء عقده مع الروخي بلانكوس مع نهاية موسم 2021-2022.

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، يدخل قائمة إهتمامات ريفر بليت الأرجنتيني لدعم الهجوم، بعد إنتهاء عقده مع الروخي بلانكوس.

وأضافت، إنه على الرغم من إهتمام ريفر بليت الأرجنتيني بضم الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إلا أن الأخير لا يفكر في الإنتقال إلي الدوري الأرجنتيني، ويرغب في البقاء داخل أوروبا.

أكملت الصحيفة، إن فيورنتينا الإيطالي يدخل كمنافس مع ريفر بليت، على ضم لويس سواريز مهاجم الأتليتي في الصيف المقبل.