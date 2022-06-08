إيران تزيل كاميرتي مراقبة من منشأة نووية

قالت إيران، إنها أزالت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها النووية، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي

ويأتي التصرف الإيراني في خطوة زيد من التوتر مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن السلطات المعنية أمرت بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الرسمي: "لا يمكن أن تكون إيران متعاونة في وقت تتصرف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة غير منطقية. نأمل أن تعود الوكالة إلى رشدها وتستجيب بالتعاون مع إيران"، وفق وكالة رويترز.