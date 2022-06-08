وليد الفراج: حاسبوا المسئول عن انهيار فريق الأهلي

طالب وليد الفراج بضرورة محاسبة المسئول عن النتائج السلبية لفريق الأهلي في الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة من 28 مباراة

وقال وليد الفراج، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،: "أتمنى للنادي الأهلي تجاوز المرحلة الحرجة الحالية والتي لا أراها تهديدا وجوديا لبقاءه في دوري المحترفين".

وتابع: "أنا واثق أن الفريق سينقذ نفسه في اللحظات الأخيرة لكن وصول نادي عظيم لهذا الموقف يجب أن لا يتكرر".

وواصل "يجب محاسبة كل مخطيء بعد نهاية الموسم، لا يستحق مدرج الأهلي ما يحدث".