بايرن ميونخ يصعد الأزمة في صفقة ليفاندفسكي وبرشلونة

أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ مجدداً رفض إدارة البافاري التخلي عن خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى استكمال عقده بنهاية الموسم القادم في رد فعل سريع على التصريحات التي أدلى بها المهاجم الذي أعلن فيه إصراره على الرحيل لنادي برشلونة الإسباني.

ونقلت "بيلد" الألمانية" تصريحات حسن صالح حميديتش قائلاً: "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيراً إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاماً أمس الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها" خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب البولندي.