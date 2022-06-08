سعر النفط يتجاوز 120 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء مجددا، على خلفية بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت تراجع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام في أكبر مركز للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما بمقدار 59ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. كما تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 8ر0 مليون برميل مع ارتفاع الطلب عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريبيكا بابن كبيرة تجار الطاقة في شركة سي.أي.بي.سي برايفت ويلث مانجمنت إن بيانات المخزون الحكومي أظهرت "تحسنا في الطلب على البنزين ليعود إلى متوسطه خلال خمس سنوات".

وأضافت بابن أن "كلا العوامل الفنية والأساسية تشير إلى تطور إيجابي هذا الصباح"، مشيرة إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، استقر عند مستوى 120 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي لم يستقر عليه خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، جاء تراجع مخزونات منتجات المكررات النفطية في بداية فصل الصيف لتكشف الموقف الصعب للإمدادات. وارتفع متوسط الطلب على البنزين خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 9 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ عطلة يوم الذكرى والذي يمثل بداية لموسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 16ر2 دولار إلى 57ر121 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 44ر2 دولار إلى 01ر123 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل.