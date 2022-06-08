أخبار دوليّة

البيت الأبيض: نراقب عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة

8 يونيو 2022 · < 1 minute

أعلن البيت الأبيض، أنه يراقب عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة.