صحيفة الوئام الالكترونية
البيت الأبيض: نراقب عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة
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أخبار دوليّة
البيت الأبيض: نراقب عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة
8 يونيو 2022
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أعلن البيت الأبيض، أنه يراقب عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة.
صحيفة الوئام الالكترونية
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