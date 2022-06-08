أهالي وادي الدواسر ينتظرون الدائري الشمالي 13 عاما

بدأ العمل في مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر، الذي تبلغ تكلفته 128 مليونًا و 500 ألف ريال؛ منذ 13 عاما حيث تقرر الانتهاء من تنفيذ العقد بتاريخ اليوم 29 / 9 / 1437هـ،.

وذكر مواطنون لـ" الوئام " إنهم منذ اكثر من خمس سنوات يناشدون وزارة النقل والجهات المختصة بالنظر في أمر المشروع ، خاصة بعد ازدياد الحوادث المرورية على طريق عبدالعزيز - الطريق الرئيسي بالحافظة- والتي راح ضحيته العديد من الأرواح.

وقالوا: "الطريق الدائري حُلم يراود الجميع, وسرعة تنفيذه ستقلل من نسبة الحوادث بالمحافظة, نتيجة دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة والمسافرين على الطريق الرئيس والوحيد, الذي يربط المناطق الجنوب بالعاصمة الرياض.

من جانبها ذكرت مصادر أن الطريق بلغت نسبه الإنجاز فيه 80٪ فقط ولا يعلم متى يتم تسليمه علماً انه لم يتم البدء في الجزء الثاني من الطريق حيث أن نسبه الإنجاز في مسار واحد فقط.