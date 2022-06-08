الأهلي يحتل صدارة قائمة التزامات الأندية السعودية

كشفت لجنة الكفاءة المالية عن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي بلغت 276 مليون ريال سعودي على جميع الأندية.

وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد "42 مليون ريال سعودي"، وثالثا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت "36 مليون ريال سعودي"، وخلفه الشباب بعدما وصل المبلغ إلى 32 مليونا.

ولم تسجل أي التزامات مالية على أندية الهلال والفيصلي إضافة إلى الفتح وأبها.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لجنة الكفاءة المالية حددت يوم 21 أغسطس المقبل موعدا نهائيا للوفاء بالديون.

وبحسب بيان اللجنة، انخفضت التزامات أندية الدوري السعودي للمحترفين بنسبة 51.46% خلال أقل من عام، بعدما بلغت الديون 569 مليون ريال سعودي في إبريل 2021 مقابل 276 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022.