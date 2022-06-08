هارت+مايند ستراتيجيز تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

الرياض، 7 يونيو 2022 – أعلنت اليوم شركة هارت+مايند ستراتيجيز ذ.م.م.، إحدى الشركات المرموقة والرائدة عالمياً المتخصصة في الاتصال الاستراتيجي القائم على البحوث، والسياسات العامة، وتقديم الاستشارات بشأن الارتقاء بالسمعة ووضع استراتيجيات العلامات التجارية، افتتاحها شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متخذة بذلك مقراً إقليمياً لها في مدينة الرياض. أُقيم حفل الافتتاح يوم أمس في فندق فورسيزونز الرياض، وحضره لفيف من القادة والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على حد سواء. وتخللت الحفلَ حلقات نقاشية تفاعلية مع عدد من الخبراء من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان العالم، شارك فيها الفريق القيادي حالات حائزة جوائز، فضلاً عن مقاربات وعمليات فريدة تمكّن الحكومات والمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم من النمو، وذلك عبر تحفيز وإقناع قلوب جهاتها المعنية الأكثر أهمية وعقولها.

أما الفريق القيادي للشركة فيتضمن معالي تركي الشبانة، الشريك والمؤسس، هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ود. خالد اليحيى، الشريك والمؤسس، شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنيفر آري، الشريكة المؤسسة والمديرة الإدارية، شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب د. دي أولسوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، هارت+مايند ستراتيجيز، ومايك دبادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، هارت+مايند ستراتيجيز. ويتولى كل من معالي تركي الشبانة ود. خالد اليحيى إدارة المقر الإقليمي من مكتب الرياض، فيما تشاركهما جنيفر آري إدارتَه من مكتب الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال معالي تركي الشبانة، الشريك والمؤسس، شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تسرّني، بصفتي شريكاً محلياً للشركة الدولية الرائدة هذه، المساهمة في الشراكة المؤثرة هذه، بهدف توسيع العمليات الإقليمية للمؤسسة عبر المساعدة في تزويد خدمات ممتازة ورفيعة المستوى وإثراء حافظة عملائنا. وأنا واثق من أن هذه الشراكة ستحقق لنا نتائج مثمرة، يمكننا البناء عليها من أجل إحراز النجاح".

وقال د. خالد اليحيى، الشريك والمؤسس، شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل افتتاحنا مكتب الرياض، وهو مكتبنا الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محطة بارزة لشركة هارت+مايند ستراتيجيز، تمكننا من تسخير عقود من المعرفة العميقة في الشؤون المحلية في المملكة العربية السعودية وسائر منطقة الخليج العربي ومن الخبرات العالمية في بلدان عدة حول العالم. ونتطلع، عبر المقر الذي أطلقناه حديثاً في الرياض، إلى ضمان نمو الكثير من العلامات التجارية والمؤسسات في المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان المنطقة".

وأضافت جنيفر آري، الشريكة المؤسسة والمديرة الإدارية، شركة هارت+مايند ستراتيجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة بدورها: "يقضي عملنا بالتوصل إلى فهم أعمق للبشر والطريقة التي يتواصلون بها مع العلامات التجارية، والمؤسسات، والتجارب المحيطة بهم. وفي ظل التغيير التحويلي الذي تشهده المملكة والمنطقة ككل، هذه اللحظة مواتية لمساعدة العملاء على معرفة المزيد عن العوامل التي ترسم ملامح القرارات والتي تحفز القلوب والعقول في مجموعة متنوعة من الظروف".

يعمل فريق العمل العالمي والحائز جوائز لشركة هارت+مايند ستراتيجيز منذ أكثر من 25 عاماً لصالح رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وجهات حكومية، وعدد من كبرى شركات العالم، ومنظمات غير حكومية في جميع أنحاء العالم. وتشمل القائمة الطويلة بعملاء الشركة شركات ومؤسسات دولية، على غرار أمازون، ومؤسسة سيتي فاونديشن، ووزارة الطاقة الأمريكية، وطيران الإمارات، ومؤسسة فاني ماي (الرابطة الفدرالية الوطنية للرهن العقاري)، وغوغل، ولاس فيغاس، وأسترازينيكا، ومايكروسوفت، وفيليبس، ومصرف يو.بي.إس.، إلى جانب جهات حكومية محلية، مثل وزارة التعليم السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.