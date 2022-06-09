بالفيديو.. «بايدن» يتعثر من جديد أثناء صعوده الطائرة

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الأمريكية لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم الطائرة للمرة الثانية، بعد تعرضه لحادثة مماثلة في مارس الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها القنوات التلفزيونية الأمريكية كيف تعثر "بايدن" وهو يصعد سلم الطائرة ، لكنه بقي متمسكا بحافة السلم حتى لا يسقط.

وجاء تعثر "بايدن" أثناء توجهه إلى الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأمريكتين التي ترعاها الولايات المتحدة.