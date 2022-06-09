المكسيك.. انهيار #جسر أثناء مرور مجموعة من المسؤولين لافتتاحه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار جسر معلق فى مدينة كويرنافاكا المكسيكية، فجأة أثناء مرور عدد من المسئولين بالمدينة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وكان من بين المصابين في انهيار الجسر رئيس المدينة المكسيكية.

ويظهر الفيديو انهيار الجسر أثناء مرور عدد من المسئولين مدينة كويرنافاكا المكسيكية، خلال حفل افتتاح الجسر المُعلق.

الجدير بالذكر أن الجسر المُعلق تم إعادة بناءه، مؤخرًا، وهو مصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية. وبرغم تفاخر عمدة المدينة بإعادة افتتاح الجسر المعلق، لكنه سقط ومسؤولون محليون، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة من الجسر أثناء افتتاحه، ووقعوا على صخور في مجرى النهر، من ارتفاع يبلغ 3 أمتار.

وقال كواوتيموك بلانكو، حاكم ولاية موريلوس، حيث تقع كويرنافاكا، "إن زوجة رئيس البلدية خوسيه لويس أوريوستيجوي والصحفيين كانوا من بين الذين كانوا على الجسر عندما سقط بهم".